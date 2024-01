"Come amministrazione cerchiamo una soluzione per Alessio"

"La ricerca di agevolare l’andata a scuola senza difficoltà di Alessio, il bambino di sette anni di Capanne di Sillano- afferma il sindaco di Sillano Giuncugnano Marco Reali (in foto) - è da tempo all’attenzione e alla valutazione dell’Amministrazione, ma la costruzione di una pensilina come richiede la mamma Samanta Bonanni non è di facile realizzazione, come potrebbe sembrare. Detto questo, come sindaco e papà, capisco che tutti hanno il diritto di avere servizi pubblici che favoriscano l’andare a scuola, anche dai paesi più piccoli, periferici e disagiati, come Capanne, dove in età scolare c’è solo Alessio. Abbiamo parlato più volte con mamma Samanta e lo faremo ancora per trovare una soluzione, anche se ci deve essere disponibilità a trovare un accordo da entrambe le parti. Insomma ragionare insieme per arrivare a qualcosa di concreto".

"Si fa presto a parlare di pensilina - continua il sindaco Marco Reali - ma bisogna vedere anche la sua eventuale collocazione. Oggi la fermata ufficiale del pullman a Capanne è in località La Ventosa. Servirebbe una costruzione robusta e nello stesso tempo quello spiazzo esistente è formato da terreno di riporto e dunque poco stabile. Inoltre dobbiamo tener presente che, anche come Amministrazione comunale, non possiamo cambiare di nostra iniziativa le fermate, dato che c’è un preciso protocollo con Autolinee Toscane spa".

"Purtroppo ci sono tanti altri nostri paesi che hanno la fermata, senza la pensilina, come Ponteccio, Brica, Giuncugnano, Caporanda, Metello, Capoli. Comunque il problema di Alessio rimane all’attenzione sia mia che dell’intera amministrazione e invito fin da ora mamma Samanta e gli altri famigliari a prendere contatto come me e l’Amministrazione, per sedersi intorno a un tavolo per trovare tutti insieme la migliore soluzione pratica per Alessio".

Dino Magistrelli