Combattere la droga. Alle Cerbaie arrivano le telecamere “next gen“

Telecamere super intelligenti che sapranno "dialogare" tra loro per una maggiore efficacia nei controlli. E’ quanto emerso dalla riunione del Comitato Interprovinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica delle Prefetture di Lucca, Pisa e Pistoia in merito all’intensa e costante attività di spaccio di sostanze stupefacenti in quel triangolo delle Bermude che è rappresentato dall’area boschiva delle Cerbaie, al confine tra i Comuni di Altopascio, (Lucca), Castelfranco di Sotto, (Pisa), Fucecchio, (Firenze), Santa Croce sull’Arno, (Pisa), Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese, Pistoia. Nonostante il monitoraggio e i successi ottenuti dalle forze dell’ordine di recente, il fenomeno deve essere ancora stroncato del tutto. E’ stata anche l’occasione per fare il punto della situazione dopo il precedente incontro dello scorso marzo 2023.

Nell’area in questione, che si estende per circa 3500 ettari in una zona di particolare pregio sotto il profilo ambientale, le forze dell’ordine, in sinergia con le Polizie Municipali dei vari Comuni, hanno svolto fondamentali attività di monitoraggio, con l’ausilio di unità cinofile, operatori a cavallo e l’utilizzo di elicotteri, anche negli ultimi giorni. Controllate nel 2023 oltre 7 mila persone e 3752 veicoli, quattro persone arrestate e 130 denunciate per violazione delle normative in materia di sostanze stupefacenti. Grazie al contributo della Legione Carabinieri Toscana, del Comando regioanle della Guardia di Finanza, della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, è stata definita una progettualità di videosorveglianza unica, finalizzata a tutti i varchi di accesso alle aree interprovinciali che delimitano il perimetro delle Cerbaie. Entro la primavera sarà messa a punto la strategia con gli "occhi elettronici" che potranno scambiarsi informazioni, secondo elevati standard tecnologici. Nel frattempo proseguiranno gli accertamenti sul campo, come si suol dire, con agenti e apparati di ausilio. Una serie di azioni combinate che hanno già avuto successo e risultati concreti. Tutto ciò grazie ad una presenza diventata assidua da parte delle forze dell’ordine in quell’area a bosco che fino a qualche tempo fa, approfittando anche della diversificazione delle competenze in base ai confini amministrativi, era diventata una giungla quasi off limits, monopolio di pusher e consumatori.

Massimo Stefanini