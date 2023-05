Colucci (Riformisti) e la Manifattura: ”Dieci anni di misteri...”

Ex Manifattura Tabacchi, tanti progetti naufragati, tantissime parole spese e altrettante le polemiche: dopo il botta e risposta tra il presidente della Fondazione Cassa Marcello Bertocchini e l’ex sindaco Alessandro Tambellini che si sono vicendevolmente rinfacciati il flop del progetto proposto anni addietro da Coima sull’edificio, dice la sua anche Francesco Colucci dei Riformisti Toscani che torna sulle tante occasioni perse dalla giunta Tambellini accusata di incompetenza e superficialità.

"Le parole del presidente della Fondazione CrLucca, Marcello Bertocchini, uomo serio e concreto, sulla vicenda Coima – scrive – hanno riacceso i riflettori sulla Manifattura Tabacchi e le occasioni perse, dalla Giunta Tambellini. Si parte nel 2012, dai progetti e dai cospicui fondi PIUSS ereditati dalla gestione Favilla e persi per strada, agli appalti disastrosi sul recupero della parte Nord della Manifattura, alla vicenda Coima gestita con incompetenza e superficialità dal Comune, per arrivare infine alla incomprensibile vendita a prezzi non esaltanti di una parte della Manifattura sud, che, dopo oltre un anno, non sappiamo ancora chi ha veramente comprato e per quali scopi".

Per Colucci, la vicenda non si dovrebbe comunque chiudere così e invita il consiglio comunale a dare vita a una commissione di inchiesta.

"Crediamo che il consiglio comunale di Lucca – conclude Colucci – forse dovrebbe valutare di dar vita ad una "Commissione d’inchiesta" che riesamini tutta la vicenda Manifattura dal 2012 ad oggi, per dare alla città chiarezza e certezze. Superficialità, incompetenza, mancanza di idee e coraggio, hanno caratterizzato la giunta Tambellini nella gestione della Manifattura: il vedere chiarite le motivazioni delle scelte e gli eventuali errori, sarebbe utile a tutti".