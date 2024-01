Colucci bacchetta il Pd e lancia il terzo polo

"Al PD lucchese le batoste elettorali non insegnano nulla".

Così Francesco Colucci, Riformisti, bacchetta il Partito Democratico in vista delle amministrative di Capannori.

"Il PD – scrive Colucci in una nota - si è guardato bene di curare i rapporti per accordi politici-programmatici con le altre forze politiche non schierate con il centrodestra. Si è invece dedicato principalmente a dirimere le contraddizioni e le liti interne, con la solita filosofia usata per la candidatura Raspini a Lucca. Prima risolvo i miei problemi di potere, scegliendo il candidato sindaco, poi chiamo gli altri per proporre loro il solito diktat – prosegue Colucci - prendere o lasciare".

"Ma andando avanti così troverà stesso risultato di Lucca - va avanti -. I Riformisti, non un partito, ma gruppo culturale che si batte per l’unità delle forze di Centro, chiedono a Italia Viva, Azione, +Europa, LDE, Insieme, di farsi loro promotori di un incontro per discutere delle prossime elezioni comunali a Capannori e non solo".

"Una riunione aperta ai movimenti culturali, liste civiche, personalità laiche, cattoliche, liberali, non disposte a essere stampella di una destra o di una sinistra".

Nel frattempo, però, le grandi manovre riguardano il centrodestra, che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola.

Dietro le quinte gli esponenti di Fratelli d’Italia, continuano a lavorare per Matteo Petrini candidato a sindaco a Capannori.

Qualche ammiccamento sembra ci sia già stato, in ogni caso nei prossimi 15 giorni FDI, Lega, e Forza Italia chiederanno di parlare con Paolo Rontani, il quale ha anticipato tutti, annunciando la sua candidatura a sindaco già prima di Natale.

L’ex Udc ha più volte manifestato l’intenzione di proseguire questa avventura senza apparentamenti. Ma di fronte alla responsabilità di presentarsi divisi alle urne, ci rifletterà.

Uno, tra Petrini e Rontani, dovrà fare un passo indietro se davvero il centrodestra vorrà correre unito.

Massimo Stefanini