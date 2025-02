Coltivare l’orto. Al via corso gratuito

Apprendere la tecnica per il pollice verde. Il Comune di Capannori, in collaborazione con l’Agricola Natali, promuove un corso di agricoltura gratuito per imparare a coltivare l’orto e curare il giardino in modo sostenibile. Sei gli incontri in programma il 17 e 24 febbraio e il 3, 10, 17 e 22 marzo dalle ore 20.30 alle ore 23 nella sala consiglio del Comune in piazza Aldo Moro "Questo corso rappresenta un’occasione importante per tutti i cittadini che coltivano un orto familiare ed hanno un giardino per apprendere tecniche di coltivazione e di cura improntate alla sostenibilità – spiega l’assessora all’agricoltura Silvana Pisani , - il cambiamento climatico sta portando varie problematiche in particolare la scarsità di acqua a causa di periodi lunghi di siccità e quindi è davvero importante apprendere tecniche di coltivazione sostenibili. Fare giardinaggio, coltivare un orto, oltre a migliorare la qualità dei cibi che mangiamo, può rivelarsi anche un toccasana per il nostro benessere psicofisico". Frequentando il corso sarà possibile apprendere tecniche di olivicoltura per hobbisti con metodi biologici e potatura; imparare a coltivare l’orto in modo naturale e sostenibile, a mantenere il giardino e le piante con tecniche semplici seguendo il ciclo stagionale, a gestire il tappeto erboso di fronte alle nuove sfide climatiche e idriche. Si potrà apprendere anche la tecnica della potatura in campo (sabato 22 marzo ore 14). Per partecipare al corso è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni tel 0583 1900484; [email protected].

M.S.