Maxi-furto in villa parla l’imprenditore: “Rubati i ricordi di famiglia, anche della mia bambina. Siamo sotto choc”

Altopascio (Lucca), 21 agosto 2023 – Indagini in corso anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere per il maxi furto in villa del noto imprenditore Stefano Sani nel comune di Altopascio. Al di là del comprensibile fastidio di perdere oggetti di valore, accuratamente selezionati e scelti dai malviventi, sono due gli aspetti che più amareggiano l’imprenditore.

“Quando siamo usciti, ho notato alcune persone tra i campi e la strada, non ci ho fatto caso, magari aspettavano che partissimo – racconta Sani – però sono solo supposizioni. Il dato certo, almeno secondo me, poi vedremo le indagini, è che qualcuno ha avvisato che non c’eravamo. Non usciamo quasi mai, ho accettato l’invito di questa festa a Marlia, negli spazi del mercato ortofrutticolo. Appurato che non c’era nessuno hanno fatto i loro comodi. Erano tranquilli. La villa non è isolata, ma nemmeno un condominio. Hanno potuto devastare due portoni di ingresso, ci sarà anche voluto tempo”.

L’altro aspetto è di natura personale. “Ci hanno portato via ricordi di famiglia, monili che erano stati regalati alla mia bambina da una persona cara che non c’è più. Ecco, questo dà fastidio. Il bottino è ingente, così come sono notevoli, per migliaia di euro, i danni. Hanno gettato i vestiti a terra e sul letto, anche in questo caso violando la nostra intimità. Siamo ancora sotto choc”. La villa è in località Riatri, nella frazione di Spianate, la più popolosa di Altopascio.