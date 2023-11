Colpo in casa. Portano via valuta estera

Hanno rubato parecchia valuta straniera, ancora da quantificare. Colpo alla periferia di Lucca, a Mugnano, martedì pomeriggio, quando i proprietari erano assenti. I soliti ignoti forse sapevano che l’abitazione era disabitata oppure no e si è trattato di un tentativo. Saranno le indagini a stabilirlo. I malviventi hanno forzato una finestra sul retro approfittando del fatto che il sistema di allarme era disattivato in quanto in questo periodo nell’immobile sono in corso lavori di ristrutturazione. Una volta all’interno i ladri sono andati a cercare dappertutto oggetti in oro, sempre i più gettonati, mettendo a soqquadro i locali, spostando mobili, rovesciando suppellettili e molto altro. Cercavano il metallo più prezioso, ma dopo aver setacciato ogni stanza, in pratica, sono riusciti a trovare e a impadronirsi invece del denaro, non solo euro ma soprattutto banconote straniere. Al rientro, i padroni dic asa hanno capito subito l’accaduto, notando la finestra con i segni dell’effrazione e il caos all’interno. Sul posto, per eseguire un primo sopralluogo, sono arrivati i carabinieri i quali hanno ascoltato le vittime per ricostruire quanto successo e avviare l’attività investigativa. che i malviventi avessero un complice all’esterno con il compito di avvisare in caso di rientro anticipato dei proprietari. Si esamineranno anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza, sia quelle sulle strade principali sia quelle delle attività vicine. Gli occhi elettronici potrebbero fornire indicazioni per risalire ai responsabili.

Ma.Ste.