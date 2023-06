Colpo di scena "Non voglio perizie" Seung in carcere non si fa visitare

di Antonia Casini

"Era lucidissimo". Ieri mattina i cinque periti sono stati nel carcere di Sollicciano per cominciare la perizia su Gianluca Paul Seung, il 35enne originario di Torre del Lago, accusato di aver massacrato e ucciso la dottoressa Barbara Capovani sotto al reparto che dirigeva, la psichiatria territoriale del Santa Chiara. "Ma ha rifiutato di essere sottoposto a osservazione psichiatrica", le parole del professor Alessandro Meluzzi, chiamato dalla difesa dell’uomo, gli avvocati Andrea Pieri e Gabriele Parrini, per valutare la capacità di intendere e volere del loro assistito e quindi la sua eventuale imputabilità.

Sconosciute, al momento, le ragioni del giovane anche se si presume che siano legate alle sue convinzioni e alla sua contrarietà alla pischiatria. L’uomo aveva fondato l’associazione Adup (Difesa utente psichiatrico) che conta a oggi sulla pagina facebook 139 "mi piace" 154 follwer. Saranno però rese note alla giudice per le indagini preliminari. Alla gip Nunzia Castellano, infatti, sarà indirizzata una lettera da parte dei cinque consulenti: oltre al criminologo, volto noto della tv, nominato dalla difesa, la Procura ha affidato l’incarico a Rolando Paterniti, la stessa giudice a Renato Ariatti e Stefano Ferracuti, la famiglia, invece, con l’avvocato Stefano Del Corso, ad Angelo Fioritti. Erano già stati stabiliti due incontri, il primo ieri e un altro più avanti. E i risultati sarebbero dovuti essere pronti e noti l’11 settembre. C’è poi il genetista Ugo Ricci incaricato di rilevare tracce del dna sui vestiti sequestrati a casa di Seung e sulle scarpe rosse ritrovate in un container in partenza per l’Africa e che, secondo la squadra mobile che segue le indagini, sarebbero state indossate quel 21 aprile durante il pestaggio e poi buttate in un contenitore per la raccolta di abiti usati da riciclare. La sua relazione sarà presentata per metà settembre.

Una decisione, quella dell’indagato, che ha spiazzato un po’ tutti. Le strade, adesso, potrebbero essere due. "O interrompere le operazioni peritali o procedere solo sulle carte".

"Abbiamo potuto conferire con lui solo attraverso la porta della cella – prosegue Meluzzi – Era molto lucido".

La giudice per le indagini preliminari, dottoressa Nunzia Castellano, aveva accolto la richiesta del pubblico ministero, Lydia Pagnini (ha seguito il caso anche il procuratore facente funzioni, Giovanni Porpora), di sottoporre Seung a perizia. La sua capacità processuale (cioè di stare in giudizio), quella di intendere e volere al momento dei fatti e la pericolosità sociale. Si dovevano accertare queste tre condizioni e quindi l’eventuale imputabilità. La perizia doveva decidere, di fatto, il futuro del 35enne che si trova ora in carcere a Firenze. Tante infatti e con esito diverso, fino a prima del suo arresto per il delitto, le perizie e le diagnosi che hanno riguardato l’uomo che nel 2019 fu ricoverato proprio nell’Spdc e dimesso dalla dottoressa Capovani. E, data la delicatezza del caso, la gip si era affidata a un accertamento di tipo collegiale.