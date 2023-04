Colpo da migliaia di euro Ladri di notte in una villetta In fuga con gioielli in oro

Gioielli in oro per un valore di alcune migliaia di euro. E’ il bottino di un furto perpetrato nella notte tra venerdì e sabato (ma si è saputo soltanto nella giornata di ieri), in un’abitazione in via di Tappo ad Altopascio, tra la frazione di Badia Pozzeveri e la provinciale Romana, collegamento con località Turchetto.

In casa, al momento del colpo, non c’era nessuno. I proprietari erano usciti. I soliti ignoti sono entrati forzando una finestra. Compiuta l’effrazione e penetrati all’interno, hanno messo a soqquadro diverse stanze a caccia di oggetti del metallo più prezioso, gettando a terra suppellettili e spostando mobili. Alla fine sono riusciti ad impossessarsi di monili e preziosi di vario genere e purtroppo di un certo valore economico: la stima precisa deve essere ancora completata, ma sicuramente ammonta a diverse migliaia di euro. Senza contare, come accade in questi casi, alla valenza affettiva di quelli che spesso rappresentano i ricordi regalati da persone care, circostanza che aumenta ancora di più il rammarico e il dispiacere.

I titolari della villetta, al rientro, hanno trovato chiari segnali di effrazione alla finestra e quindi è stato facile capire l’accaduto. Così è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono recati sul posto per eseguire un primo sopralluogo e per avviare le indagini.

Tra l’altro, nella stessa serata si sono verificati altri blitz da parte di malviventi, tra colpi effettivamente messi a segno e consumati, come si suol dire e semplici tentativi. I primi controlli, però, non hanno dato esito positivo. I militari cercheranno informazioni sulle telecamere stradali di videosorveglianza per ricavare elementi utili all’attività investigativa, magari per comprendere se sono arrivati sul posto con qualche veicolo, come appare logico. Da scoprire anche se l’irruzione nell’abitazione svaligiata sia stata frutto del caso, il fatto cioè che in quel momento non ci fosse nessuno oppure se i ladri siano partiti a botta sicura, sicuri di trovare la casa disabitata.

Altro raid, stessa sera, in un appartamento di corte Batano a Badia Pozzeveri. Anche qui non c’era nessuno, spaccata una porta e rubati monili e pure l’argenteria.

Massimo Stefanini