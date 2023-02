Colori, frittelle e musica È tornato il Carnevale

La novità più interessante del rilanciato Carnevale di Castelnuovo, in svolgimento domani dalle 15 è la partecipazione di una decina di ristoranti della città che a cena prepareranno feste a tema con menù appropriati all’evento dopo una intensa giornata di giochi e musiche animate da uno speaker d’eccezione, Sandro Lana, con la presenza anche di alcuni personaggi storici che saranno anche componenti della giuria del concorso mascherato. I ristoranti che hanno aderito sono: Antica Lanterna, Da Carlino, Il Baretto, Il Ponte, L’Aquila d’Oro, Osteria Vecchio Mulino, La Lanterna, La Rocca, Il Venturo, Ariosteria. Dopo cena, a seguire la festa danzante al Pick-Up in via Vittorio Emanuele. Allestita anche la mostra storica "Castelnuovo in maschera…dal 1990 al 2008" di Tommaso Teora, nella sala "Luigi Suffredini", che verrà inaugurata alle 11, alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi e che sarà possibile visitare fino al 19.

"Si tratta - spiega Tommaso Teora - di un album con 120 foto che rappresentano la prima mostra effettuata da me nel 1999. Poi un altro album con 36 foto e inoltre 40 foto su pannelli. In più saranno in mostra 8 foto in bianco e nero del Carnevale del 1953 – ‘54 – ‘55 – ‘56. Sono orgoglioso che questa mostra mi sia stata richiesta dall’amministrazione comunale, che ringrazio". "Castelnuovo in maschera"- spiega la vicesindaco Chiara Bechelli – è nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Consulta dei Giovaniper riproporre un evento sociale, tra persone anche di generazioni diverse. Negli ultimi anni questa tradizione si era andata perdendo, però ora, anche a seguito dell’entusiasmo e la voglia di iniziativa dei Giovani della Consulta, partiremo con un giorno intero di festa, che inizierà nel primo pomeriggio in piazzetta Vincenti con il Carnevalino dei bambini e seguirà anche in Piazza Umberto con il carnevale per tutte le fasce d’età e proseguirà nella serata con cene e danze. È un’iniziativa con una prospettiva di crescita anche attraverso la collaborazione con istituzioni come la Fondazione Carnevale di Viareggio".

La giornata sarà animata da molte associazioni. In piazza Umberto saranno presenti gli Autieri e la Misericordia con bomboloni, frittelle e altre prelibatezze, e dalle 17 djset a cura di Scaltromix e Nameless. Quindi i contributi importanti dell’Associazione Compriamo a Castelnuovo, della Pro Loco di Castelnuovo e la Protezione civile, della Parrocchia che sarà presente in Piazzetta del Duomo grazie al contributo dell’Azione Cattolica, di Caritas, del gruppo Scout Garfagnana 1, Circolo Anspi di San Pietro e Paolo e l’associazione italiana dei maestri cattolici.

Dino Magistrelli