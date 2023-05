Colori, carri e musica: successo la festa con gli studenti per il "Giovedì grasso"

Una bella festa, colorata, variopinta, con molti bambini sorridenti e felici. E’ quella andata in scena in occasione del giovedì grasso, in piazza Aldo Moro, di fronte alla sede comunale di Capannori. Si è svolta la Festa di Carnevale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Capannori e della scuola dell’infanzia di Lunata promossa dall’Istituto Comprensivo ‘Carlo Piaggia’ di Capannori, in collaborazione con il Comune e la Misericordia di Capannori. Tanti bambini e bambine in maschera accompagnati dagli insegnanti, che hanno sfilato in corteo fino alla piazza del Municipio animata da piccoli carri e musica. Presenti alla festa anche le famiglie, i genitori e i nonni, anche loro contenti per questa manifestazione. Ad accogliere i partecipanti è stata l’assessore Ilaria Carmassi.

Del resto si era persa la tradizione del Giovedì e del martedì grasso, previsto in questo 2023 per il 21 febbraio. Poi inizierà la Quaresima. Domenica si chiuderanno i più importanti e partecipati Carnevali della Piana, come quelli di Porcari (oltre 40 edizioni) e Marlia, che si svolge dai primi del Novecento. Nella frazione più popolosa di Capannori era previsto, ma solo come riserva, anche la data del 26, nel caso ci fosse stata da recuperare una domenica saltata magari per il maltempo. Invece, per fortuna, così non è stato. Anche a Orentano, al confine con Altopascio, si chiuderà domenica prossima, 19 febbraio.

M.S.