Colora lo speciale Babbo Natale. Inviaci la foto, la pubblicheremo

Gli ultimi in ordine cronologico sono arrivati proprio questo pomeriggio. Ma c’è ancora tempo, nessun timore. Anche nei prossimi giorni infatti daremo spazio al bellissimo Babbo Natale-albero disegnato per noi dal nostro Alessandro Sesti e che trovate qui a lato e grazie al quale è possibile partecipare all’iniziativa natalizia 2023 targata La Nazione.

Di cosa si tratta? Basterà colorare il Babbo Natale a forma di albero qui a lato utilizzando tutti i colori che vorrete. Verde, arancione, giallo, viola, blu, non c’è alcun limite, sbizzarritevi con la fantasia e colorate l’albero di Natale come più vi piace. Questo speciale Babbo Natale tra le sue mani tiene una letterina con lo spazio interno appositamente bianco. Qui le bambine e i bambini potranno scrivere un breve pensiero di Natale, che siano i regali chiesti a Santa Claus oppure i doni che hanno trovato sotto l’albero o perché no, anche un dolce pensiero rivolto ai propri parenti e amici.

I più grandicelli potranno scrivere la letterina da soli, mentre i più piccoli potranno farsi aiutare dai genitori, dalle sorelle e dai fratelli, dalle zie e dagli zii, dalle nonne e dai nonni, insomma da chi volete che trascorra con voi qualche minuto divertente e dal calore natalizio. Si tratta infatti, almeno nelle intenzioni, di trascorrere qualche momento in allegria contornati dagli affetti e dalle persone a cui vogliamo bene.

Una volta completato il tutto, basta così? Niente affatto: una volta terminato di colorare e di scrivere la letterina infatti, scattate con il cellulare una fotografia al vostro disegno e poi inviatela alla nostra redazione attraverso l’indirizzo mail [email protected] o portatela direttamente a mano in piazza del Giglio n.4.

Ricordatevi di inserire nel vostro disegno il nome della bambina o del bambino che lo ha colorato, in questo modo lo potremo scrivere sul giornale la volta in cui pubblicheremo tutti i disegni che ci saranno arrivati.

E appunto arriviamo al clou: nei prossimi giorni infatti, a partire dalla prima settimana di gennaio, inzieremo a pubblicare tutti gli alberi e tutte le letterine che sono arrivate alla nostra redazione.

Per questo motivo vogliamo ringraziare tutti coloro che già da alcuni giorni hanno deciso di partecipare all’iniziativa de La Nazione inviandoci la fotografia del proprio albero ed al contempo auguriamo a tutti Buone Feste!

Cristiano Consorti