Colombini prosciolto. Non istigò i clienti a non esibire il Green pass

Andrea Colombini non istigò a non presentare il Green Pass in occasione del controllo fatto dagli agenti di polizia giudiziaria al locale Rocco’s, a Lucca il 7 gennaio 2022. Inoltre non rese false dichiarazioni agli stessi, che arrivarono dopo avere ricevuto una segnalazione. Il gup Dal Torrione ha disposto ieri il non luogo a procedere per entrambe le ipotesi di reato. "Preso atto delle evidenze da noi dimostrate – sottolinea il difensore di Colombini, l’avvocato Emanuele Fusi – il Gup ha correttamente disposto il non luogo a procedere per entrambe le ipotesi di reato".