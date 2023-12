Collaborazione con l’ateneo di Padova

Il corso di laurea nato dalla collaborazione tra Imt Alti Studi di Lucca e Università di Padova ha l’obiettivo di formare periti e consulenti in ambito giuridico. Affermano a Imt: "Si tratta di figure professionali la cui richiesta è in crescita, fondamentali nei procedimenti di tipo civile e penale e per i quali è necessaria una solida preparazione specialistica". Sia Pietro Pietrini che Giuseppe Sartori, hanno seguito e stanno seguendo, in qualità di periti, casi giudiziari che hanno catalizzato l’attenzione dai parte di tutti gli organi di informazione nazionali.

Entrambi sono indiscussi portatori di novità in ambito forense per aver introdotto il ruolo delle neuroscienze quale contributo a dirimere questioni assai complesse e delicate: una fra tutte, l’imputabilità del soggetto sotto accusa. Spiega Pietrini: ”Il corso di laurea è stato concepito per fornire agli studenti sia le conoscenze fondamentali delle neuroscienze, della psicologia e del diritto, sia gli strumenti critici per utilizzarle nel modo migliore nell’attività professionale". Per il professor Sartori, "il corso intende colmare un obiettivo formativo presente negli attuali corsi di laurea in psicologia".