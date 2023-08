"Collaborazione con l'Anas va migliorata: Lucca al centro"

"Per quello che è la mia diretta competenza, strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ho raccolto segnalazioni. Ci sono già progetti su cui stiamo lavorando in questi primi mesi di Governo, come la tangenziale di Lucca": al termine dell’incontro del ministro dei Lavori Pubblici Matteo Salvini con gli amministratori, c’è stato spazio anche per un accenno agli assi viari di Lucca, presi a spunto per chiedere una maggiore collaborazione con Anas. Salvini ha infatti ricordato come ci sia " tema del rapporto con Anas che voglio che migliori, e i sindaci mi manderanno una lettera e poi parlerò con Anas". Come si ricorderà, proprio una delle problematiche riguarda proprio il ruolo da commissario di Anas che sinora ha largamente disatteso il confronto con gli enti locali, al punto che la stessa Regione Toscana ha dato vita a un tavolo di raccordo facendo firmare un protocollo a tutti i soggetti coinvolti, Anas in testa. Spazio anche al tema delle ferrovie, dove il titolare del dicastero ha citato tra gli altri i lavori per il raddoppio dei binari della Firenze-Viareggio. Ma anche la questione della rete stradale ha trovato spazio nelle sue parole: "Stiamo lavorando sia sulla Fi-Pi-Li, sia sulla Firenze-Empoli sia sulla Firenze-Montecatini. L’importante è arrivare sulla costa perché quando cresceranno gli aeroporti di Firenze e Pisa, l’importante è che anche i turisti che arrivano a Firenze e Pisa possano arrivare velocemente sulla costa".