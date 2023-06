Coldiretti, Elmi al timone per altri cinque anni

Andrea Elmi confermato all’unanimità alla guida di Coldiretti Lucca. L’imprenditore agricolo co-titolare dell’azienda Maestà della Formica, resta ai vertici per i prossimi cinque anni. Rinnovato anche il consiglio direttivo con l’ingresso di nuovi componenti che assicurano una piena e totale rappresentanza di tutto il territorio con 4 componenti di espressione della Garfagnana e Media Valle, 4 della Piana e 4 della Versilia e di tutti i principali comparti agricoli, ma anche la parità di genere (6 uomini e 6 donne) ed il ricambio generazionale con l’età media che si abbassa da 51 a 46 anni. I componenti sono: Nicola Paganelli, Stefano Bevilacqua, Elena Franceschini, Luca Angelotti, Eleonora Bacci, Elena Giannini, Giacomo Carmazzi, Paolo Cardosi, Anna Boschi, Beatrice Bravi e Francesca Buonagurelli.

In prima fila in tutte le principali battaglie nazionali di Coldiretti Elmi ha chiare quelle che dovranno essere le prossime sfide. "La multifunzionalità mette oggi le aziende agricole nelle condizioni di non porsi limiti e di essere centrali nella vita delle comunità. Non producono più e solo beni alimentari, bensì servizi sociali e didattici e sono il principale motore del turismo rurale e della promozione del territorio. – spiega – Lo stesso vale per le filiere agricole che devono assicurare alle imprese agricole di ricevere un prezzo giusto ed equo che non sia mai al di sotto dei costi di produzione. In questa direzione stiamo lavorando per chiudere il cerchio della prima filiera lattiero-casearia per valorizzare i prodotti a base di latte della nostra Garfagnana. Dopo lo choc di Arborea, le imprese zootecniche hanno bisogno di una alternative che garantisca loro una adeguata remunerazione. Questo obiettivo lo possiamo raggiungere solo con una filiera Made in Garfagnana". C’è poi il comparto vitivinicolo: "I vini della nostra terra hanno tutte le carte in regola per essere tra i grandi territori del vino regionale e nazionale. Questa qualità però va incanalata verso una unica direzione e possiamo farlo solo se c’è un progetto serio e facciamo squadra tra produttori.