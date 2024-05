"Coi" e caserma dei vigili del fuoco. Lavori in corso a Orto Murato

Sono iniziati i lavori di potenziamento, ampliamento e adeguamento del Coi (Centro operativo intercomunale) dell’Unione Comuni Garfagnana e della Caserma dei vigili del fuoco limitrofa, in località Orto Murato di Castelnuovo e pertanto la Sala operativa di Protezione civile dell’Unione e la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso subiranno un temporaneo spostamento per garantire la continuità operativa.

Sono lavori finanziati con il Fondo regionale per la Montagna 2022 e con le risorse delle Green Communities, che andranno a potenziare le suddette strutture nell’ottica di migliorare e ottimizzare la gestione dell’emergenza sul territorio. Fra i vari lavori è prevista la realizzazione della viabilità che permetterà un secondo accesso al Centro operativo di Orto Murato. Durante questo intervento, della durata di circa un mese, la piazzola di atterraggio elicotteri verrà temporaneamente sospesa, su parere della stessa società Geda srl che fornisce supporto alla gestione dell’eliporto.

In accordo con il Comune di Pieve Fosciana, è stata quindi concessa la possibilità di utilizzare il campo sportivo comunale per permettere all’elicottero Pegaso di continuare ad atterrare in caso di necessità.

L’elicottero in dotazione al Servizio antincendi boschivi è stato momentaneamente spostato in un’altra base regionale fino al rientro in Garfagnana una volta conclusi i lavori. Durante il periodo dell’intervento, inoltre, la Sala operativa di Protezione civile dell’Unione Comuni Garfagnana verrà momentaneamente spostata nella sede dell’Unione in via Vittorio Emanuele 9. In caso di eventi calamitosi e per ulteriori necessità operative potrà essere utilizzata, in accordo con il Comune di Castelnuovo, la sede del Coc (Centro operativo comunale) adiacente al Coi dell’Unione Comuni Garfagnana in località Orto Murato.

"Grazie alla positiva sinergia tra Enti e operatori del territorio - afferma il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi - è stato possibile garantire l’operatività di due servizi fondamentali per la popolazione per l’intera durata dei lavori di potenziamento delle strutture al termine dei quali il servizio di Protezione civile dell’Unione Comuni sarà ulteriormente potenziato".

Dino Magistrelli