“Purtroppo, spesso si registrano segnalazioni da parte di cittadini che evidenziano come vi siano attese infinite nei Pronto Soccorso della Toscana“. Lo dice Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega. “Non fa eccezione anche il San Luca di Lucca, dove recentemente un’anziana è dovuta stare, per giorni, almeno a sentire i parenti della donna, su un lettino nel corridoio del punto di emergenza-urgenza – prosegue il Consigliere – Situazioni assurde ed inaccettabili che non dovrebbero accadere se chi supervisiona la Sanità regionale avesse le idee chiare e non andasse continuamente per tentativi per cercare di risolvere una criticità che appare sempre più ingestibile – precisa l’esponente leghista – Per renderci conto personalmente di quali siano le problematiche presenti al nosocomio lucchese, faremo, dunque, un sopralluogo, unitamente al collega Giovanni Galli; avevamo chiesto di poterlo svolgere già il 17 febbraio, ma dalla Direzione ci è arrivata una risposta negativa. Lo effettueremo, quindi, il 24 febbraio“.