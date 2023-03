Cocaina e soldi in casa Arrestati due 40enni

Lo hanno visto vendere della droga, così lo hanno seguito a casa dove hanno trovato 120 grammi di cocaina e oltre 1800 euro in contanti. In manette due cittadini originari del Marocco, entrambi 39enne e con precedenti specifici, accusati di dentenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Venerdì pomeriggio, intorno alle 17, i carabinieri di Lucca, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in località San Macario, hanno notato uno scambio tra il conducente di una Toyota Yaris, poi identificato in uno dei due arrestati e un 50enne del luogo, il quale, fermato poco dopo da una pattuglia giunta in ausilio, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. I militari dell’Arma hanno poi deciso di procedere alla perquisizione domiciliare dell’abitazione del presunto spacciatore, dove era presente anche un connazionale coetaneo. Nel corso delle attività di ricerca i carabinieri hanno trovato, e poi sequestrato, nell’appartamento circa 120 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, e 1.845,00 euro in contanti ritenuti verosimilmente provento delle attività di spaccio, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle Compagnie di Lucca e Viareggio, in attesa dell’udienza di convalida avvenuta ieri mattina. Per il 39enne, protagonista dello scambio che ha insospettito i carabinieri, si sono aperte le porte del carcere. L’altro, invece, è in stato di arresto ma a piede libero.