Cna su bonus edilizi Oggi esperti nazionali al Polo Lucense

Il convegno di Cna, oggi al polo tecnologico di Lucense, avrà come temi conduttori il bonus edilizio, la direttiva europea sulle abitazioni e la prospettiva dell’efficienza energetica in edilizia, argomenti di grande interesse anche per un gran numero di cittadini. A parlarne, dalle ore 16, Ezio Ponzio (presidente Cna Costruzioni), Giuseppe Comanzo (presidente Cna Costruzioni Toscana), Fernando Sigchos Jiménez (segretario generale EBC (European Builders Confederation) e Barbara Gatto (responsabile politiche ambientali Cna nazionale). Coordinerà Riccardo Masini (nella foto).