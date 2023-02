Cna su blocco superbonus “Sarà catastrofe sociale“

“La decisione del Governo di bloccare le cessioni del credito e gli sconti in fattura creerà anche in anche a Lucca una vera catastrofe sociale”. A dirlo è il presidente di Cna Costruzioni di Lucca Marco Magnani, subito

dopo aver appreso che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di Superbonus edilizio che, di fatto, blocca i sistemi di cessione del credito e dello sconto in fattura.

Oltre a questo il Decreto Legge blocca la cessione dei crediti a regioni ed enti locali. “Questo provvedimento – aggiunge Magnani – fa sì che centinaia di imprese della nostra provincia rischino seriamente di chiusura, aziende artigiane che hanno lavorato nel rispetto della legge, hanno anticipato i costi dei materiali si sono adattate a tutte le modifiche in corso d’opera che le normative richiedevano. La chiusura di centinaia di imprese significa anche la perdita di numerosi posti di lavoro con centinaia di famiglie che perderanno il sostentamento“.

“Questo provvedimento avrà ripercussioni importanti su tutti noi, per questo chiediamo allo Stato un intervento definitivo che dia risposte anche alle imprese che hanno già crediti ‘incagliati’, a quelle che stavano per aprire nuovi cantieri e a tutto l’indotto – sottolinea Magnani – . Altrimenti ci troveremo

di fronte a una vera catastrofe sociale”. Anche Feneal Uil Toscana e Fillea Cgil Toscana esprimono grande preoccupazione rispetto a quanto emerso nel decreto legge di giovedì sera dal Consiglio dei Ministri sul tema del superbonus in edilizia. Le due categorie sindacali toscane degli edili sottolineano “la mancanza di confronto con le parti sociali e la drammaticità dei continui cambi di rotta, dove si rischia di far naufragare le imprese e di conseguenza mettere in ginocchio i lavoratori coinvolti. Continui cambi di pensiero che denotano mancanza di visione da parte della politica, e che rischiano di aumentare le difficoltà del nostro Paese. In mancanza di risposte, siamo pronti alla mobilitazione”. Per il viceministro Maurizio Di Leo, l’operazione è stata necessaria: “Si doveva intervenire per arginare una situazione abnorme con 110 miliardi per il Superbonus che gravavano sulle casse dello Stato – ha detto –. Lo abbiamo fatto attraverso un intervento mirato a evitare che gli enti locali potessero acquistare questi crediti generando ulteriori difficoltà nei loro bilanci. Anche i mercati ci avrebbero creato grandi problemi. Siamo pronti a incontrare le associazioni di categoria e i professionisti per cercare nuove soluzioni perché abbiamo a cuore le esigenze delle imprese”.