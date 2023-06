Cna Estetica, "Rivolgersi ai professionisti per acquisti sicuri"

Cna Estetica consiglia di rivolgersi ai professionisti del settore. L’invito dell’associazione è per la tutela di salute e benessere del consumatore. "Finalmente i pirati dell’Inci (nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, ndr) sono stati bloccati. E’ una vera occasione per capire che solo i professionisti possono consigliare i prodotti migliori". Così afferma Annamaria Frigo, vicepresidente Cna Benessere Lucca, a seguito dell’attività della Guardia di Finanza di Lucca che ha eseguito una serie di controlli nei confronti di vari esercizi commerciali nella Piana. Controlli che hanno portato al sequestro di oltre 1.900 prodotti cosmetici, tra cui smalti e lucidalabbra, prodotti privi delle indicazioni minime e degli standard di sicurezza per il consumatore. "Privi, dunque, dell’etichetta contenente l’Inci - continua Frigo - che permette di tutelarci dalle sostanze potenzialmente pericolose per la salute, mostrandoci la vera natura e composizione di un prodotto. Spesso, purtroppo, si sottovaluta l’impatto dei cosmetici sulla salute. Per leggere l’Inci è possibile utilizzare siti web e app gratuite che permettono di scansionare il codice a barre dei cosmetici e individuare ingredienti pericolosi e sostanze potenzialmente cancerogene, dannose per l’ambiente, irritanti, interferenti endocrini e altro. Il mio consiglio per acquisti sicuri è comunque quello di affidarsi a professionisti del settore, in grado di consigliare, applicare e vendere i prodotti migliori".