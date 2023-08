Cluster: tre eventi musicali Caballero, Brunini e Nicolò

Originale appendice al 7° Puccini International Opera Composition Course, organizzato dall’associazione lucchese di musica contemporanea Cluster e dal Puccini International Opera Composition Academy con la direzione artistica di Girolamo Deraco, che ha preso il via mercoledì in San Micheletto. Oggi alle 15 all’archivio GD (via Don Minzoni 158, S. Anna) un triplice evento a ingresso libero che vede alla ribalta tre artisti di grosso spessore artistico. Inizierà il compositore messicano Eduoardo Caballero (docente ospite al Corso internazionale di opera) che analizzerà il suo brano per chitarra “De Profundis”. Caballero insegna composizione nell’Università di Nuevo Leon oltre a coordinare vari Festival di musica contemporanea e di musica elettronica a Monterrey.

Alle 17 Giacomo Brunini (nella foto) terrà il concerto “Sacrae Chitarra“ con musiche di Caballero, Deraco Sanchez Haase e Ponce. Brunini è un “affezionato” della Cluster con un’importante carriera concertistica in Italia e all’estero dedicata particolarmente alla musica per chitarra dei giorni nostri.

Alle 18 lo scrittore Giuseppe Nicolò (docente nel Corso internazionale di opera) presenterà il suo nuovo eco-romanzo “La Danzatrice” dove, attraverso un viaggio in Sud America, racconta dei disastri climatici dovuti alla deforestazione, agli allevamenti intensivi, allo sfruttamento snaturato della Terra e delle acque. Interviene Sergio Talenti con letture di Alessandro J. Bianchi.