Clima e lavoro priorità Tornano i ”Fridays“ E in piazza stavolta vanno anche i genitori

"Anche se voi vi credete assolti siete per sempre coinvolti" non è solo uno spaccato della Canzone del Maggio di De Andrè. È il “messaggio” scandito e scritto sopra un cartello, ieri, in occasione dello sciopero globale per il clima che Friday For Future ha organizzato in tutto il mondo. Lucca ha dato il proprio contributo con una colorata manifestazione che si è snodata per le vie del centro, partendo da piazzale Verdi.

Giovani studenti appartenenti prevalentemente al liceo classico Machiavelli, allo scientifivo Vallisneri e all’artistico Passaglia, si sono dati appuntamento sostenuti anche dalla Cgil e da Cobas scuola, presenti sinistra Con ed Europa Verde, a ribadire ancora una volta l’allarme per le condizioni in cui versa il Pianeta. Instancabili e sempre più insofferenti, come hanno ribato, verso una politica, nazionale ed europea, che non affronta questo tema, anzi, sembra beffardamente tardarne gli interventi. Ieri si è unita anche la nuova componente di “Friday”: sono i genitori di bambini e ragazzi che frequrentano le scuole primarie e medie, i “Parents for Future”; allarmati e inquieti nei confronti dei temi ambientali, hanno deciso di non lasciare soli i priopri figli a combattere una guerra, questa sì, giusta.

Alla manifestazione sono stati sottolineati i motivi dell’appuntamento; non senza evidenziare la stretta connessione tra gli aspetti legati ad ambiente e clima e quelli del lavoro; e di come questi due snodi fondamentali, non possono essere disgiunti. Hanno evidenziato le logiche delle imprese che praticano profitto non risprettando, così, né l’ambiente né tantomeno chi vi lavora. Una manifestazione che porta a far riflettere sul presente che rischia di consegnare alle nuove generazioni un mondo fragile e meno giusto.

Maurizio Guccione