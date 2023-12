Clima di festa e molti visitatori

Molte le persone che si sono affacciate ieri nell’ex chiesa del Carmine: tanta curiosità e, dai commenti, anche l’apprezzamento per un percorso che sta per iniziare e che riconsegnerà, dopo molti anni, uno degli spazi più “lucchesi” alla città. Un clima di festa e di rinnovata voglia di ritrovarsi. Del resto il Mercato è questo: un luogo in cui si compra, si va, si osserva, si scambiano due chiacchiere. Ieri – l’iniziativa della “4223” proseguirà anche oggi – ha visto la presenza di numerose attività artigianali: dall’oggettistica ai prodotti”bio” a chilometro zero. Pampaloni ha spiegato che cosa conterrà il nuovo Carmine, partendo proprio dalla ex chiesa: “Una pescheria di una cooperativa di Viareggio, un’enoteca con vini naturali, un corridoio verde, una macelleria, eventi culturali, perché la cultura per noi è il collante e una grossa parte alle nuove generazioni, dove poter tenere i bambini con operatori che li faranno giocare con giochi in materiali sostenibili. Lo diciamo subito, abbiamo deciso di non aprire i social perché questo luogo deve essere un luogo fisico che stimoli il confronto reciproco”. Ai cittadini è stato intato chiesto di compilare un modulo dove indicare suggerimenti e consigli.