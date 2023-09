“Clavis“ nell’Oltreserchio Due giorni di esercitazioni

LUCCA

Il risveglio dell’Oltreserchio oggi sarà da “allarme rosso“. Elicottero, idropompe, le stesse utilizzate in Emilia, oltre trecento uomini all’opera, mezzi dispiegati sul fiume e nelle zone tra Nozzano e Santa Maria a Colle che, a partire dalle 9 di stamani e anche domani, disegneranno uno scenario di massima emergenza. Sbarca a Lucca, per la prima volta, Clavis 2023, esercitazione congiunta interforze di soccoso sanitario e protezione civile della Croce Verde di Lucca con la partecipazione dei Vigili del Fuoco, la sezione aerea della Guardia di Finanza di Pisa e enti del terzo settore. Il programma è stato presentato ieri dal presidente della Croce Verde, Daniele Massimo Borella, presenti il sindaco Mario Pardini e il vice Giovanni Minniti.

“Vorrei ringraziare in primis il sindaco l’assessore e tutta l’amministrazione comunale che a ogni parola ha sempre fatto seguire i fatti – ha premesso Borella –, poi tutti i nostri operatori che hanno reso possibile tutto ciò, l’Ust Trentino che parteciperà e la Swift Water Rescue Team Toscana specializzata nei soccorsi alluvionali nelle prime 72 ore di emergenza, oltre al Circolo di Nozzano che ci ha messo a disposizione la struttura. Sarà un’esercitazione particolarmente difficoltosa, essenziale per sintonizzare i vari linguaggi operativi degli enti preposti in caso di calamità, per capirsi e muoversi all’unisono“. Top secret sulle specifiche location e anche sulle tipologie di intervento dei 5 scenari: i vari equipaggi saranno coinvolti in un challenge che lascerà emergere il migliore. L’evento è nel calendario dei 130 anni di Croce Verde.

“Non è stata cosa banale organizzare un’esercitazione di questa portata nell’Oltreserchio – ha sottolineato il sindaco Pardini –. Saranno scenari inediti, che rappresenteranno la cooperazione tra le interforze, un importante valore aggiunto“. Ringraziamenti anche da parte dell’assessore Minniti per una prova di soccorso sanitario che testerà uomini e mezzi. Tra le novità gli “equipaggi stranieri“ in gara: oltre ai 4 interni alla Croce Verde saranno presenti 2 team provenienti dalla zona pisana e 2 squadre della Croce Verde di Ponte a Moriano, per un evento resto possibile anche grazie al Genio Civile Toscana Nord Lucca che ha concesso aree di sua competenza. Ci siamo. Clavis, dall’antica denominazine latina del paese di Ghivizzano indicante un luogo chiave per la difesa del territorio, oggi (e domani) affronta l’Oltreserchio.

Laura Sartini