Claudio Bisio fa tris con lo show del “vivere“ Regia di Gallione

L’attesa è tanta per Claudio Bisio e la “Mia vita raccontata male“, che sarà sul palco del teatro del Giglio il 10 marzo alle 21, l’11 marzo sempre alle 21 e il 12 marzo alle 16. Un pò romanzo di formazione, un pò biografia divertita e pensosa, un pò catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi. . Bisio incontrerà il pubblico Claudio Bisio incontrerà il pubblico sabato 11 marzo alle 18 nel Palazzo delle Esposizioni.