Classi terze in overbooking all’Iti “La scuola ci chiede di dirottare“

Una mail arrivata martedì, a tre giorni dall’inizio delle lezioni, che ha fatto saltare sulla sedia le famiglie dell’Itis Fermi, in particolare i genitori dei ragazzi del terzo anno che come indirizzo specialistico hanno scelto informatica e elettrotecnica. Si perchè quelle classi – informatica e elettrotecnica – sono overbooking. Supereranno soglia 30 alunni. “La mail ci invita, a tre giorni dall’inizio della scuola, a dirottare verso altri indirizzi come meccanica o automazione – fanno sapere i genitori –. Obbiettiamo nella forma e nel contenuto: non si può dare una comunicazione in questo modo e all’ultimo momento alle famiglie che hanno scelto l’indirizzo a gennaio e che oggi si sono organizzate comprando libri e tutto il resto. Ci sono ragazzi che vengono dalla Garfagnana, proprio perchè il Fermi è una scuola d’eccellenza, oggi che dovrebbero fare? Possiamo comprendere che la scuola è riuscita a avere il quadro delle classi solo da poco, ma è un disagio che non si può scaricare così sulle spalle dei genitori: o scegli diversamente o ti prendi la classe pollaio e zitto. Abbiamo chiesto un incontro con la dirigente“.

Gli animi sono sottosopra, quella comunicazione è una doccia fredda. A spiegarne gli antefatti è il vicepreside dell’Itis Fermi, professor Ranieri Pelamatti. “Parto da un dato tecnico: il numero di classi ci viene assegnato indipendentemente dal numero di indirizzi in cui poi si divideranno gli studenti – dice –. Noi abbiamo dovuto attendere gli esiti degli esami di settembre per poter fare i conti e arrivare alla conclusione che quelle classi terze, di informatica e elettrotecnica, sono numerose, oltre 30. La strada dettata dalla normativa sarebbe quella di non ammetterne qualcuno al corso secondo le indicazioni del consiglio di istituto che dà anche i criteri ’selettivi’. E’ una strada che non ci piace. Così abbiamo illustrato alle famiglie la situazione, di cui i docenti tramite la Rsa hanno contezza, per permetter loro una scelta ancora possibile: optare per un altro indirizzo“.

“In ogni modo – assicura Pelamatti – ci stiamo organizzando per garantire postazioni per tutti, compresi i pc di informatica. Le aule di laboratorio sono ampie, e comunque l’esperienza e la prova dei fatti dimostra che non c’è parallelismo tra numero di alunni e qualità didattica. Basta dare un’occhiata agli esiti. E i ragazzi spesso si trovano molto bene. Comunque la dirigente è sempre a disposizione per dare delucidazioni“.

Laura Sartini