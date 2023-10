Cittadella dello sport, manca poco. L’inaugurazione a primavera

A gennaio 2024 verrà stabilita la data di inaugurazione della Cittadella dello Sport a Capannori, che sarà compresa tra il 15 marzo e la fine di aprile. Entrambi i lotti stanno per essere completati, attualmente si sta lavorando sulle torri faro, mentre sono state eseguite le varianti per la tribuna (da 600 posti) e per gli spogliatoi, rifatti completamente, con i servizi, con efficientamento degli stessi, oltre a locali medici, magazzini e palestra.

Una piccola dilazione temporale nell’intervento si è verificata, visto che in un primo momento si era annunciato che l’opera avrebbe avuto il taglio del nastro entro Natale. Giovepluvio, però, ci ha messo lo zampino. La pioggia e il maltempo influiscono sui cronoprogramma dei lavori pubblici. Quello che manca da fare, ad esempio, è la stesura della pista di atletica leggera che è realizzata in un materiale stile tartan, in parte gommoso, che con l’acqua non si può stendere.

Pista che sarà a sei corsie dove praticare le gare di velocità, gli ostacoli e i salti (alto, asta e lungo). All’esterno è in fase di realizzazione uno spazio per lo skiroll. Capannori avrà una vera e propria cittadella sportiva, considerando che a pochi metri dallo stadio c’è pure la piscina comunale.

Si crea così un polo multidisciplinare dell’importo complessivo di circa1 milione e 300.000 euro per il secondo lotto (oltre un milione per il primo con con demolizione della vecchia struttura finanziato con il Cipe). Il secondo ha trovato risorse nell’ambito dei progetti Piu della Regione Toscana, dal Fondo Sport e periferie e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Oltre alla posa del manto di superficie della pista di atletica, si prevedono quattro nuove torri faro, la copertura della tribuna e un percorso pedonale attrezzato per la ginnastica all’aperto di collegamento tra lo stadio e la piscina, aperto a tutti? Capitolo campo da calcio: sarà in erba naturale e il rettangolo di gioco avrà dimensioni 100 metri per 60, idoneo fino alla categoria Eccellenza, la massima espressione dilettantistica regionale, con spazi esterni minimi di 3,50 metri sui lati corti (il cosiddetto campo per destinazione), 2,50 metri sui lati lunghi. Nel territorio di Capannori, tre società hanno raggiunto la categoria Eccellenza: Folgor Marlia, Vorno e Lammari. Tutto dovrà essere pronto per la stagione sportiva 2024-2025.

