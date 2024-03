“Città più verde, ma anche più smart“. Granucci e Consani con Anci Toscana

“La transizione ecologica al centro delle politiche locali – Progetti innovativi ed esperienze a confronto”: questo il tema dell’importante convegno organizzato a Montemurlo da Anci Toscana e che ieri ha visto la partecipazione degli assessori all’ambiente Cristina Consani e all’Innovazione Paola Granucci in rappresentanza del Comune di Lucca. Si è trattato di una giornata di approfondimento e dialogo sul tema della transizione ecologica, partendo dai progetti innovativi delle amministrazioni, start-up e aziende - toscane e non solo - che hanno fatto della sostenibilità la propria missione e il proprio brand. “Insieme a molti altri enti locali abbiamo discusso di sinergie tra pubblico e privato, economia circolare, biodiversità, agricoltura sostenibile, decarbonizzazione ed energie rinnovabili – hanno dichiarato gli assessori Paola Granucci e Cristina Consani relativamente alle rispettive aree di competenza -, per portare avanti un’idea di città più verde e, come si dice, ‘smart’”. Il convegno si è svolto ieri ed è stato l’occasione di approfondire temi che toccano sul vivo il nostro presente e il nostro futuro.