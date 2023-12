Città del Pane. Replica Marchetti

"Una Associazione nazionale che è stata ricevuta dal Papa, che ha evidenziato il nostro prodotto come peculiare, poiché senza sale, elevando la notorietà di Altopascio, con iniziative specifiche che hanno richiamato migliaia di persone. Vogliono cancellare tutto questo". Maurizio Marchetti, ex sindaco ed ex presidente dell’Associazione Città del Pane che sarà sciolta, replica alla maggioranza del Comune di Altopascio. "Sul discorso inattività potrebbero dirmi – scrive Marchetti – i vari D’Ambrosio, Toci e compagnia bella quante volte sono stato convocato in qualità di presidente dell’Associazione per fare il punto della situazione, programmare eventi o iniziative? Ve lo dico io. Zero. Oltre a questo, nessuno mi ha mai chiesto la documentazione dell’associazione, che sarei stato ben lieto di presentare e consegnare. Oggi vorrebbero rigirare la frittata. Io sarei stato sempre disponibile a un confronto, che non mi è stato mai possibile fare".

"Purtroppo si tratta dell’ennesima conferma – conclude l’ex sindaco – che non sanno fare altro che promettere. Vedremo la loro proposta alternativa, ma se è del calibro del nuovo palasport o della promessa che mai più mezzi pesanti avrebbero percorso via Romana, siamo arrivati".