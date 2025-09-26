La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Lucca
Cronaca"Città del Folclore". La Federazione tradizioni popolari premia Camporgiano
26 set 2025
DINO MAGISTRELLI
"Città del Folclore". La Federazione tradizioni popolari premia Camporgiano

Domani la cerimonia di consegna del riconoscimento nei locali del centro civico. Il sindaco: "Certificato l’impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio etnografico".

Sabato, Camporgiano riceverà il riconoscimento "Città del Folclore" da parte della Federazione Italiana tradizioni popolari Ets. La cerimonia si svolgerà nel pomeriggio, alle 15, nei locali del Centro Civico con una overture musicale con il duo Arcadia, composto dai maestri Raffaele Bifulco (flauto) e Carla They (arpa). Alle 15,30 seguirà un consiglio comunale straordinario durante il quale avverrà appunto la consegna ufficiale del riconoscimento.

Contestualmente, il Comune conferirà alla stessa Federazione la "Cittadinanza onoraria" per aver contribuito in modo determinante, attraverso un costante e sinergico rapporto, a far acquisire a diverse generazioni di giovani una consapevolezza identitaria, favorendo il confronto ed il dialogo con altre culture e, al contempo, assicurando la continuità di queste ultime.

"Tutta la popolazione camporgianese – dichiarano il sindaco Francesco Pifferi Guasparini e la presidente del Gruppo folclorico a Muffrina Elena Bartolomasi – è invitata a prendere parte a questo evento così importante e significativo per la nostra comunità in quanto certifica l’impegno profuso nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio etnografico e rappresenta uno stimolo verso traguardi ancora più ambiziosi. Ci preme, ancora una volta, sottolineare il decisivo ruolo de "La Muffrina" nel promuovere e far conoscere aspetti tipici della nostra terra in ambito di manifestazioni nazionali e internazionali. Camporgiano, con la sua eccezionale struttura sociale e culturale e i suoi storici sodalizi, rappresenta un esempio virtuoso che, grazie alla preziosa collaborazione con la Fitp-Ets, viene oggi ufficialmente riconosciuto".

Dino Magistrelli

