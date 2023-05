Circonvallazione Saranno riparati gli orologi fissi

Orologi fissi sulla circonvallazione e nei quartieri: finalmente arriva la riparazione dopo tre anni di non funzionamento. Lucca Riscossioni e Servizi ha provveduto al sopralluogo degli orologi posizionati lungo la circonvallazione, in centro storico e in alcune aree esterne e nei prossimi giorni è quindi prevista la riparazione dei primi orologi e nelle settimane successive la sostituzione di quelli non più utilizzabili. Sono in totale 36 gli orologi installati circa 20 anni fa, la cui manutenzione è negli ultimi anni sempre risultata carente fino a cessare totalmente con la pandemia. Gli 11 orologi sulla circonvallazione saranno i primi su cui si concentreranno gli interventi di Lucca Riscossioni e Servizi, che ha individuato negli ingranaggi e nell’alimentazione delle batterie i problemi più diffusi, riscontrando inoltre che alcuni elementi sono da rimuovere perché non rispettano od ostacolano per il loro posizionamento il codice della strada."L’intervento sugli orologi in collaborazione con Lucca Riscossioni e Servizi è un atto dovuto alla città – commenta l’assessore Remo Santini – Una questione ormai stagnante, che lasciava a visitatori e cittadini l’immagine di una città trascurata nei dettagli. Sono invece sempre le piccole cose a fare la differenza ed è per questo che ci siamo prontamente adoperati affinché gli orologi ed i totem sottostanti tornassero a svolgere con precisione le funzioni per cui furono installati circa 20 anni fa".