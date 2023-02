Circonvallazione, firmata la storica intesa

Firmato il Protocollo di intesa sulla circonvallazione di Altopascio. Operazione necessaria per dare il la allo studio di fattibilità che dovrà indicare costi e soluzioni dell’opera di cui si parla da mezzo secolo e che dovrà calmierare il traffico, soprattutto quello pesante, per liberare il centro della cittadina del Tau dal rumore e dall’inquinamento.

Presenti alla storica sigla sul documento che impegna tutti gli Enti territoriali, il presidente della Regione Eugenio Giani (un passaggio rapido visto che era atteso a Viareggio per l’evento di celebrazione dei 150 anni del Carnevale), l’assessore regionale alle Infrastrutture, il lucchese Stefano Baccelli, il presidente della Provincia Luca Menesini e ovviamente il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio.

Giani ha commentato: "Sulle orme dell’antica Francigena di Sigerico, asse verticale verso Roma, una specie di autostrada dell’antichità, adesso si incrocia quello orizzontale dall’interno alla costa, sulla Firenze-mare. L’opera è assolutamente indispensabile per liberare dalla morsa del traffico questa realtà laboriosa, anche a livello industriale, crocevia di molte direttrici. Dopo il primo finanziamento di 200mila euro per la progettazione, questo Protocollo ci permette di lavorare su aspetti molto concreti: ipotesi di tracciati, scelta del migliore percorso, progettazione definitiva-esecutiva. Vedremo se, dopo la Valutazione di Impatto Ambientale, VIA e il preliminare, poter procedere magari con il cosiddetto appalto integrato, dove si completa la progettazione".

"E’ un intervento di carattere strategico - ha concluso il presidente regionale - e lo faremo. Le risorse le troveremo, se basteranno 15 o 20 milioni ci saremo, se necessario farà la sua parte anche il Ministero. Si tratta di opera prioritaria di interesse strategico per la modernizzazione infrastrutturale della Toscana".

Sulla stessa lunghezza d’onda tutte le dichiarazioni. "Se dovessi trovare un titolo alla conferenza stampa - ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli - sarebbe questo: i nodi che si sciolgono. Sì, perché questa firma va oltre il solito protocollo di intesa. Si è creata una sinergia determinante tra gli Enti interessati, dopo anni in cui questo tema era stato ai margini della discussione. Nel 2011, l’inaugurazione del secondo lotto della viabilità alternativa, dalla Galeotta fino alla Bientinese, un tracciato che già ha mitigato i flussi di traffico. Adesso c’è da completare tutto il resto, ma siamo fiduciosi di farlo in tempi brevi".

Massimo Stefanini