Cinque nuovi mezzi per la Misericordia

Grande festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano che sabato pomeriggio ha inaugurato cinque nuovi mezzi. Una giornata molto partecipata da parte dei soci, dei dipendenti e dei volontari alla presenza del governatore Gabriele Brunini e di e molte autorità. Un rinnovamento reso possibile anche grazie al supporto concreto di realtà del territorio, con un importante contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Banca d’Italia, ma anche da diverse aziende nonché privati benefattori. Prima della cerimonia due volontari hanno deposto una corona al Monumento ai Caduti in onore di tutti i volontari scomparsi. Tanti gli interventi: il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Michele Giannini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il presidente della Federazione Regionale delle Misericordie Alberto Corsinovi, il presidente del Comitato delle Misericordie Lucchesi Maria Carla Andreozzi, i consiglieri regionali Mario Puppa e Valentina Marcanti, oltre alla presenza di diverse associazioni di volontariato di tutta la Toscana.

Il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione ai mezzi da parte di Don Francesco Maccari, parroco di Borgo a Mozzano e Correttore della Misericordia e dall’inno di Mameli eseguito dalla Merciful Band. Sono stati quindi scoperte, sui mezzi, le dediche ai volontari scomparsi. L’autoambulanza è stata acquistata con il contributo della Fondazione CRL Lucca e della Quality Flex, la Dacia Sandero (auto medica), acquistata con il contributo di Tonarelli Spa, è stata dedicata a Mario Luisi; la Dacia Duster 4x4, acquistata con i, contributi della Banca d’Italia e di Mondialcarta, dedicata al volontario Alessandro Graziani; la Panda 4x4 è stata donata dal benefattore Umberto Biagioni di Vetriano; la Panda Hybrid sarà dedicata durante la prossima Festa dell’Olio al volontario Andrea Papeschi. Poi il via al carosello dei mezzi, a sirene spiegate, in varie località del comune.

Marco Nicoli