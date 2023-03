Cinque figure femminili Scelti i nomi per intitolare luoghi del territorio

Un "Giardino dei Giusti" in piazza Moro, di fronte al palazzo comunale. E’ quanto realizzerà l’amministrazione civica di Capannori partendo dalla scelta di cinque figure femminili alle quali saranno intitolati luoghi pubblici in occasione delle celebrazioni del Bicentenario del Municipio.

I nominativi sono stati anche segnalati all’"Associazione Toponomastica Femminile" avendo aderito alla Campagna da questa promossa intitolata "8 marzo, tre donne tre strade". A renderlo noto è la consigliera delegata al Bicentenario Silvana Pisani che nel corso di alcune riunioni della Conferenza Capigruppo ha proposto l’adesione alla Campagna e ha raccolto i nominativi sui quali è stata riscontrata maggiore convergenza tra i capigruppo proponendo di allargare a 5 i nominativi a cui intitolare uno spazio pubblico.

Oltre ai nomi sono stati individuati anche i luoghi di intitolazione. I 5 nominativi approvati all’unanimità da tutti i capigruppo e che hanno visto anche il voto favorevole della presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini sono: Lida Basso Frisini (Lunata), Chiara Matraini (Matraia), Paola Innocenti (Sant’Anna di Stazzema), Nara Marchetti (Camigliano), Clotilde Nardini (Tofori). A Lida Basso Frisini e Clotilde Nardini, che hanno ottenuto il riconoscimento di ‘Giusta tra le Nazioni’ saranno dedicati due olivi situati in piazza Aldo Moro, dove già c’è un olivo dedicato ad un altro Giusto tra le Nazioni, Giovanni Palatucci, con l’idea di creare un "Giardino dei Giusti" proprio nella piazza del Comune. A Chiara Matraini sarà intitolato il nuovo parco di Marlia, a Paola Innocenti sarà dedicata l’area verde dello sportello al Cittadino zona sud di San Leonardo in Treponzio (ex circoscrizione) e a Nara Marchetti sarà intitolato il parco di via Martiri Lunatesi a Capannori.

I nominativi sono stati scelti tra una rosa di 15 nomi individuati dagli studenti di alcune classi delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi ‘C. Piaggia’ di Capannori, ‘Ilio Micheloni’ di Lammari-Marlia, Camigliano e ‘Don Aldo Mei’ di San Leonardo in Treponzio che hanno partecipato al progetto.

"Sono molto soddisfatta - spiega Silvana Pisani, consigliera delegata al Bicentenario - , continueremo questo lavoro per individuare un percorso di valorizzazione del lavoro delle Lavandaie a cui intitolare un luogo pubblico. Andare ad intitolare alcuni spazi pubblici a donne del nostro territorio, poiché questi sono davvero pochi non solo a livello locale, ma anche nazionale".

Massimo Stefanini