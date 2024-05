Cinque borse di studio per Bachelors of Arts. Iscrizioni fino al 19 luglio

È ancora aperto il bando della Jam Academy di Lucca (www.jamacademy.it) per 5 borse di studio destinate a studentesse e studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi Bachelor of Arts per l’annno accademico 2024-2025

Jam Academy bandisce un concorso per l’assegnazione di 5 borse di studio per merito, ciascuna di 500 euro, per il primo anno dei corsi Bachelor of Arts (a.a. 2024/25): 3 borse per il dipartimento di Production e 2 borse per il dipartmento di Performance. L’obiettivo è valorizzare studenti meritevoli, che dimostrino le proprie capacità creative e di immaginazione sonora e il proprio talento musicale e che abbiano il desiderio di sviluppare le proprie competenze all’interno di Jam Academy. Il bando chiude il 19 luglio 2024. Le modalità di partecipazione sono specificate a questa pagina: https://www.centromusicajam.it/bando-borse-di-studio-2024-2025/.