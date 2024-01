Cinquant’anni dal “sì“. Giornata speciale per Fiorella e Mariano

Una giornata speciale quella di oggi per Fiorella Martinelli e Mariano Giuseppe Sarti, che profuma di fiori d’arancio, di tanti ricordi di una vita costruita insieme e, soprattutto, di felicità. Ricorrono infatti per Fiorella e Mariano i 50 anni dal matrimonio. Un traguardo importante festeggiato da tutta la famiglia che oggi dedica loro un bellissimo messaggio di auguri. “Come un pilastro il vostro legame sostiene da sempre il cuore dei nostri affetti. Tanti auguri da figli e nipoti per i vostri 50 anni di matrimonio“. Tantissimi auguri anche dalla nostra redazione per queste nozze d’oro.