Al Comune di Piazza al Serchio, guidato dal sindaco Andrea Carrari, sono stati concessi 50mila euro per la riqualificazione energetica del Municipio. I lavori sono già in corso e riguardano la riqualificazione energetica del piano terra del Palazzo comunale. Si tratta di un intervento sostanzioso grazie al contributo confluito nei fondi Pnrr per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni. I lavori sono stati affidati alla ditta Tecnoinfissi di Pedrini e Fantoni Snc di Colognola di Piazza al Serchio. Inoltre l’Amministrazione comunale informa i cittadini che fino al 27 febbraio è possibile presentare la domanda per la concessione di contributi a copertura di una quota della tassa rifiuti (Tari) per l’anno 2022. Sono stati poi ultimati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità delle frazioni di Petrognola e Livignano, aggiudicatisi dalla ditta Angeli Giancarlo e C s.n.c. di Camporgiano per un importo di circa 45 mila euro. Si è concluso infine l’intervento di manutenzione e sistemazione delle attrezzature nel parco giochi comunale del capoluogo effettuato dalla Falegnameria Tovani di Piazza al Serchio per un importo di 2 mila 354 mila euro. Dino Magistrelli