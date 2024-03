Cinema in ’rosa’ con l’anteprima di Tatami. In cartellone anche il film girato a Lucca

Continuando il percorso di Special Event consolidato da inizio anno, Luccacinema svela gli appuntamenti del mese di marzo. Si inizia domani, venerdì 8 marzo, giornata delle donne, con l’anteprima nazionale al Cinema Centrale del film rivelazione della Mostra del Cinema di Venerzia 2023 “Tatami – una donna in lotta per la libertà”. La serata, con inizio alle ore 21, vede l’apertura con il collegamento in diretta per la presentazione del regista Guy Nattiv che ha realizzato il film a quattro mani insieme alla regista Zahra Amir Ebrahimi. Un sodalizio israeliano – iraniano che è nato con l’intento di condividere un messaggio di umanità al mondo fra le persone di due popoli che oggi si trovano in una situazione di forte tensione. Amir ha vinto la Palma d’oro come miglior attrice a Cannes 2022 per “Holy Spider”. A supporto del forte messaggio del film e per il lancio in anteprima del film, il prezzo di ingresso è unico € 3.50 (online € 4.50). I biglietti sono disponibili in cassa al Cinema Centrale e online.

Venerdì 15 marzo anteprima nazionale al Cinema Astra del film “Non aprite quella bara” (nella foto), girato nei territori della Lucchesia, nel borgo di Lucchio, comune di Bagni di Lucca. Un film che vede fra gli interpreti Paolo Hendel, Barbara Enrichi, Francesco Ciampi, Tomas Arana, David Bradon, diretti dal pratese Matteo Querci. La serata vedrà la presenza della maggior parte del cast, per un evento che lancia il film e presenta il prodotto finito a cui hanno preso numerose persone, fra comparse e cast tecnico, del nostro territorio. Inizio della serata ore 21. Biglietti in prevendita al cinema e online.

Forte del grande apprezzamento del pubblico del primo ciclo, prosegue l’iniziativa “Goodmorning Cinema!”, ogni domenica mattina alle ore 10.45 al Cinema Astra, con le proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano. Domenica 10 marzo, in attesa della consacrazione nella notte degli Oscar, “Anatomia di una caduta”, vincitore di 6 Premi Cesar e

candidato a 5 Premi Oscar, viene riproposto in lingua originale. Un film imperdibile che ha scalato la vetta di ogni kermesse fetivaliera, dalla Palma d’Oro a Cannes, fino appunto alla Notte degli Oscar. Si prosegue poi domenica 17 marzo con la prima visione “Drive away dolls”, ultima pellicola diretta da Ethan Coen, interpretato da Matt Damon, Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan.