Cinema all’aperto, omaggio a Nuti “Willy Signori“ a ingresso gratuito sedici film dal 6 luglio al 3 agosto

Sedici film in programma, tra cui molte prime visioni, per la rassegna di cinema all’aperto ‘La bella estate’ promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17, che si svolgerà in Corte Mattaccio al polo culturale ‘Artèmisia’ di Tassignano dal 6 luglio al 3 agosto. La rassegna inizierà con un omaggio a Francesco Nuti con la proiezione del film ‘Willy Signori e vengo da lontano’ che sarà ad ingresso gratuito. “Un ricco cartellone di proiezioni, variegato e di qualità, con molte prime visioni, che spazia tra i vari generi cinematografici per soddisfare i vari gusti del pubblico - spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Un’occasione di intrattenimento che si inserisce nell’ampia offerta culturale dell’Estate Capannorese e che propone la visione delle pellicole italiane ed europee a prezzi popolari grazie all’adesione alla campagna ‘Cinema Revolution’“.

Ecco i primi appuntamenti: si inizia appunto con Nuti a ingresso gratuito, giovedì 6 luglio alle 21.30, venerdì 7 luglio ‘La Sirenetta’ di Rob Marshall, lunedì 10 luglio ‘Rapito’ di Marco Bellocchio, Nastro d’argento come miglior film italiano 2023; martedì 11 luglio sempre ore 21.30 ‘L’ultima notte di amore’ di Andrea Di Stefano, mercoledì 12 luglio ‘Le otto montagne’, lunedì 17 luglio ‘Gli spiriti dell’isola’ di Martin Mc Donagh, martedì 18 luglio ‘Tre di troppo’ di Fabio De Luigi, mercoledì 19 luglio ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti. Alcuni film hanno prezzo promozionale di 3.50 euro. Per gli altri film: intero 6 euro, ridotto 5 euro. Riduzione valida per soci Cineforum Ezechiele 25,17, over 65 anni e bambini sotto i 12 anni (info 347 7377003).