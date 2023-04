Cimitero di Coreglia: in arrivo 20 nuovi loculi e 10 posti a terra

Sono partiti i lavori per l’intervento-ponte che porterà a realizzare nel cimitero di Piano di Coreglia 20 nuovi loculi e 10 posti a terra. Si parla di intervento - ponte in quanto, proprio per il cimitero della frazione, è previsto un investimento significativo per il medio-lungo periodo, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per un ammontare di oltre 700mila euro: l’amministrazione Remaschi vuole dare una risposta nell’immediato. “Il cimitero di Piano di Coreglia - spiega Giorgio Daniele, vicesindaco - ha bisogno di una riqualificazione importante. Nel piano triennale abbiamo inserito una cifra considerevole proprio per intervenire in modo sostanzioso, ma abbiamo deciso di destinare fin da subito alcuni fondi per risolvere parte dei disagi avvertiti dai cittadini". Per la realizzazione dei 20 loculi e dei 10 posti a terra sono stati stanziati 75mila euro. Inoltre quanto prima sarà fatta una manifestazione di interesse per la concessione di due cappelline cimiteriali.