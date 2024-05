“Cielo, mare e terra“. Una speciale area dedicata ai caduti

In occasione dei festeggiamenti per il 20esimo anniversario dell’importante recupero del Parco della Rimembranza, area commemorativa dedicata ai caduti della prima e seconda guerra mondiale costudita nel centro storico di Castiglione di Garfagnana, un nuovo evento ha segnato la storia del paese. Sabato scorso, infatti, con una cerimonia molto partecipata e sentita è stata inaugurata in loco l’Altana dei cimeli di "Cielo-Mare-Terra". Una iniziativa in onore della memoria, resa possibile grazie alle donazioni pervenute dai corpi della Marina, dell’Aeronautica e dell’Esercito, ampliata nel ricordo tangibile dei caduti di tutte le guerre con l’aggiunta, di fianco alle lapidi e alle targhe già presenti, di ulteriori due stele specifiche dedicate ai caduti dell’Arma dei Carabinieri e a quelli appartenenti ai i militari della Croce Rossa Italiana. Dopo il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, si è tenuta la Santa Messa nella chiesa di San Michele in Castiglione con la solenne benedizione della Bandiera. Presenti all’evento inaugurale e accolti dal primo cittadino Daniele Gaspari, tra gli altri, il comandante della Comando Compagnia carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, maggiore Biagio Oddo, il responsabile dell’ufficio arruolamento e attività promozionali del Corpo militare con sede a Bagni di Lucca, tenente Maurizio Lucchesi e il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, Moreno Fabbri. Per la Croce Rossa Italiana e il corpo militare, questa è la prima targa che viene inaugurata in provincia di Lucca dedicata alla memoria dei loro militari caduti.

Un gesto di attenzione e di riconoscenza che ha ottenuto grandi apprezzamenti, nato dalla stessa amministrazione comunale di Castiglione, in collaborazione con il nucleo arruolamento e attività promozionali del Corpo militare, ufficio di Bagni di Lucca, e del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana.

Fiorella Corti