Lucca, 25 marzo 2018 - Anche quest'anno a Porcari sono tornate le cicogne. Hanno preso possesso del loro grande nido realizzato negli ultimi anni in cima a un palo della luce dismesso, grazie anche all'impegno di Enel Distribuzione che aveva modificato gli impianti elettrici della zona di via Diaccio. Un nido sicuro a un'altezza di una ventina di metri, dentro alla speciale "cesta" realizzata d'intesa con gli addetti del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. E ci sono buone notizie: stanno alternandosi già nella cova, come si vede dalle foto. Chi vuole può ammirare lo spettacolo a una certa distanza di poche decine di metri, munito magari di binocolo o teleobiettivo, cercando di rispettarne la privacy.