Ciclovia Puccini da Oscar E’ la migliore strada per i viaggi a due ruote Lucca trionfa a Cesena

L’ottava edizione dell’Oscar italiano del Cicloturismo, premio annuale nato con l’intenzione di promuovere il turismo su due ruote e premiare le regioni e le istituzioni locali che hanno incoraggiato progetti volti a favorire il turismo lento e sostenibile, ha visto la provincia di Lucca, rappresentata dall’assessore al turismo di Lucca Remo Santini e dall’assessore allo sviluppo economico di Viareggio Alessandro Meciani, trionfare con la ciclovia Puccini. Presente per la Regione Toscana l’assessore Stefano Baccelli. Donata dalla Fondazione Puccini al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, la maglia della Cicloclassica Puccini.

La premiazione, svoltasi ieri sera in occasione della giornata mondiale della bicicletta a Cesena, città vincitrice dell’edizione 2022 con il Grand Tour della Valle del Savio, ha rappresentato l’ultimo appuntamento della kermesse dedicata al turismo su due ruote che ha animato la città romagnola per tre giorni di seguito con: incontri, seminari e visite. L’obiettivo dell’evento, dedicato per l’occasione a tutte le popolazioni colpite dall’alluvione, è quello di spingere tutti i partecipanti a riflettere sull’importanza della salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

Un riconoscimento che arriva in un momento importante per la città di Lucca che celebrerà il prossimo anno il primo centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, famoso compositore lucchese che con le sue opere ha contribuito ad arricchire non solo la sua città ma anche il patrimonio musicale italiano. Il percorso ciclabile, dedicato alla memoria del celebre musicista, è stato premiato per la sua bellezza e per i servizi di cui è possibile usufruire lungo il suo percorso. Grazie ad essa è possibile muoversi da Ponte a Moriano fino al Lago di Massaciuccoli, per un itinerario di 58 chilometri attraverso i quali i ciclisti possono immergersi nella natura e nel paesaggio lucchese e versiliese.

Un tracciato principalmente pianeggiante dove non mancano punti di assistenza, ristoro e di noleggio bici che ne fanno una ciclovia adatta a tutti coloro che vogliono pedalare in uno scenario paesaggistico unico che, costeggiando il corso del fiume Serchio, si snoda tra oliveti, vigne e boschi, in uno sfondo decorato dagli appennini in lontananza. Non poteva poi mancare il collegamento con la musica, la ciclovia Puccini è infatti interamente musicata grazie a una speciale segnaletica che consente di accedere, tramite QR code, a un accompagnamento musicale e sinfonico che contribuisce a rendere ancora più unico il viaggio dei turisti alla scoperta della Lucchesia.

Il secondo premio di questa edizione va, invece, alla Regione Sicilia per Sicily Divide, percorso ciclabile di 457 chilometri che attraversa il cuore della Sicilia collegando Trapani a Catania, mentre al terzo posto si classifica la Regione Veneto con la ciclabile Treviso-Ostiglia, itinerario di 70 chilometri nella campagna veneta. Il premio Stampa e Comunicazione va alla Regione Emilia-Romagna per la ciclovia della Food Valley, un percorso tra Parma e Busseto alla scoperta della cultura enogastronomica locale, mentre la menzione speciale di Legambiente è assegnata alla Regione Abruzzo per il cammino d’Abruzzo.

Andrea Falaschi