Ciclovia da Lucca a Pontedera

La Regione, nell’ambito dei progetti relativi alle ciclovie, insieme ai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannori, Pontedera e Vicopisano, sta lavorando a un accordo per l’approvazione del progetto definitivo della ciclovia che va da Lucca a Pontedera. Si tratta del percorso che un tempo era interessato dalla linea ferroviaria e che, secondo le intenzioni della Regione, sarà dedicata all’utilizzo virtuoso delle due ruote.

Un lungo nastro verde immerso nella natura che per il cicloturismo, fenomeno sempre più diffuso anche in lucchesia, vedrà andare in porto la cosiddetta mobilità lenta e sostenibile. Si parla di un tracciato di circa 25 chilometri, che di fatto interseca i comuni di Lucca e Capannori insieme ai già menzionati comuni dell’area pisana.

m.g.