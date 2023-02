Cicloturismo: tra relax e natura "Sta crescendo, il trend è positivo"

È ormai una vera e propria specializzazione del turismo tradizionale: parliamo del cicloturismo, ovverosia l’attività che i turisti – in buona misura quelli che arrivano dal nord Europa, ma non solo – cercano ogni volta che si avventurano in Toscana e in Lucchesia in particolare. Sono gli amanti delle due ruote, attenti al connubio relax-natura. In realtà, il turista che utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto, una volta raggiunta la mèta dove soggiornare, cerca il senso ampio alla vacanza: dal gusto di utilizzare ciclovie e sentieri, in montagna come in pianura e al mare, alla ricerca di borghi e peculiarità che nella nostra provincia certo non mancano. Come non manca una vera e propria rete che attraverso siti specializzati, costituisce una guida affidabile e utile per chi, volendo soggiornare nella provincia di Lucca con la bici al seguito, mette in moto l’individuazione delle “location” ottimali. Uno dei siti più utilizzati è quello della Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, al cui interno troviamo l’organizzazione affiliata Albergabici®, con un sito specializzato a dare risposte al cicloturista che cerca alloggi. In provincia di Lucca, sono quattro le strutture che hanno aderito: Il Ciocco di Barga, l’Hotel Sole e Mare di Camaiore,...