Ciclomotori senza ’sosta’ nell’area del San Luca

Vita dura anche per chi, in sella al ciclomotore, pensa di parcheggiare facilmente, quando la meta è l’ospedale San Luca. “Vorrei orrei segnalare – ci comunica Riccardo – che l’ area di parcheggio riservato alle moto, presso il parcheggio gratuito dell’ospedale S Luca di Lucca, risulta spesso occupata da autovetture. Sto riscontrando questo in particolare nelle fasce orarie 12.30-13.30 e 18.30-19.30 (orari apertura reparti al pubblico). Questo comporta il rischio che le moto, regolarmente parcheggiate negli appositi stalli, siano urtate dalle auto parcheggiate negli stalli delle moto oppure di fronte a questi (dove non ci sono le strisce) al momento di uscire dall’area di parcheggio moto“. Un problema avvertito da molti, e ora segnalato dal cittadino che ci scrive anche al Comune. “Chiedo di voler effettuare dei controlli: per risolvere il problema sarebbe sufficiente installare un paletto in modo da non consentire l’accesso alle auto in tale area“.