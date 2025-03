Ciclo Classica Puccini. Pedalare nella natura alla scoperta dei luoghi tanto amati dal Maestro

Ecco l’edizione 2025 della “Ciclo Classica Puccini“. L’evento non agonistico – che unisce nella mobilità dolce, in bicicletta, i territori dove Giacomo Puccini visse e compose le sue opere immortali, attraverso la natura ed i paesaggi uniti dalla ciclopedonale Giacomo Puccini, fra Lucca e Massaciuccoli, lungo le sponde del Serchio e del lago – è stato annunciato ieri nella sede della Camera di Commercio. Erano presenti Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Stefano Baccelli, assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Marcello Pierucci presidente Provincia di Lucca, Remo Santini, assessore con delega al turismo ed alla mobilità del Comune e Luigi Viani, presidente dell’associazione Puccini Experience APS.

La quarta edizione della Ciclo Classica Puccini sarà come sempre un appuntamento non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per tutti coloro che amano la natura e vogliono scoprire il territorio lucchese e versiliese attraverso i luoghi amati dal Maestro, trascorrendo un fine settimana all’aria aperta in sella alla propria bici insieme a professionisti e sportivi del territorio. "Crediamo molto in questo tipo di iniziative – ha ricordato il presidente Tamburini – che ormai si sono imposte a livello nazionale. E’ un modo bellissimo di scoprire i nostri territori".

La Ciclo Classica Puccini si svolgerà nella giornata di domenica 6 aprile con partenza libera (alla francese) dalle 9 alle 10 da piazza del Giglio a Lucca, per poi raggiungere la sponda sinistra del Serchio lungo il parco fluviale fino al ponte di Ripafratta: da qui, sulla sponda destra del Serchio, il percorso prosegue fino a Filettole e poi nelle campagne della pianura sui confini delle province di Pisa e Lucca fino al lago di Massaciuccoli, percorrendo l’ultimo tratto intorno alle sue rive fino all’Oasi Lipu di Massaciuccoli, dove saranno organizzate visite guidate gratuite. ll viaggio di ritorno insiste sul medesimo percorso.

L’itinerario, di circa 50 km, toccherà i luoghi frequentati assiduamente da Puccini. "C’è tutto il nostro interesse per incrementare il turismo lento – ha aggiunto il presidente Pierucci – senza considerare che la ciclopedonale fu voluta dall’ex presidente provinciale Baccelli". Sarà previsto anche un percorso intermedio di 14 km (andata e ritorno) che arriverà fino alla Fattoria Urbana Drappo verde, nel parco fluviale. Lungo il percorso ci saranno flash mob di musiche pucciniane e due punti ristoro attrezzati. Entro l’anno dovrebbe arrivare anche la segnaletica lungo il percorso.

"Ci sarà massimo impegno – ha assicurato l’assessore Remo Santini – la ciclopedonale, con la candidatura voluta dalla Regione e la vittoria, sono stati un ottimo veicolo pubblicitario". Quanto al completamento del tracciato, l’assessore Baccelli ha confermato il bando per la prima tranche da 4 milioni entro settembre prossimo. "Per concludere la ciclopedonale, rimane un nodo a Ripafratta – ha aggiunto – ma ci stiamo orientando verso una soluzione meno suggestiva ma anche meno costosa".

Fabrizio Vincenti