Lucca, 15 luglio 2024 – Un ciclista, caduto in una scarpata per circa 10 metri, è stato soccorso sulla strada provinciale 9 per Arni dopo l'abitato di Ruosina (Lucca). Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta e due unità Speleo alpino fluviali (Saf) del distaccamento di Viareggio sono intervenute sul posto e hanno soccorso il ferito.